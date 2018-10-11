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11 Ekim 2018 Perşembe 16:14

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul polisince düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul polisince düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir kaçakçılık şebekesinin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılıkla Polisi, aralarında Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetleri veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanın da bulunduğu 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli medeniyetlere ait çok sayıda tarihi eserin yurt dışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların polisteki sorguları devam ediyor.
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