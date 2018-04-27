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27 Nisan 2018 Cuma 09:04

İstanbul’da terör örgütü MLKP üyesi 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü MLKP üyesi 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da, terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını artıran İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bu sabaha karşı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda, terör örgütü MLKP’nin (Marksist Leninist Komünist Parti) ideolojik tabanında yer bulan ve yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen E.S, E.Ç, H.K, E.S, M.K.S, K.B, M.B. ve Ü.Ö. adlı 8 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yakalanan MLKP’lilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların polisteki işlemlerine başlandı.
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