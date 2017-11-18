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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:05

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatılacak.

Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde yarın saat 19.30’da oynanacak Fenerbahçe AŞ.-Demir Grup Sivasspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.30’dan itibaren Recep Peker Caddesi (Yoğutçu Parkı caddesi kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar) ve Kördere Sokak araç trafiğine kapatılacak.

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