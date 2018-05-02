İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalandılar

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi yolcu, otobüsünden inerken uyuşturucu haplara yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda İstanbul’dan uyuşturucu madde getirerek Samsun’da piyasaya sürecekleri bilgisini aldığı Özkan Z. ve Yunus A.’yı yapılan takip sonucu Samsun otogarında otobüsten inince yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ellerindeki çantada yapılan aramada 482 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 85 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.