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04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:12

İstismar ve cinayetlere karşı yapılan eylemde gerginlik

Samsun’da sosyal medyadan örgütlenen bir grup vatandaş, Eylül ve diğer çocukların öldürülmesiyle ilgili "Çocuk bedenime dokunma!" sloganı adı altında eylem düzenledi. Eylemden sonra yürümek isteyen grup polisle tartıştı.

İstismar ve cinayetlere karşı yapılan eylemde gerginlik
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Samsun’da sosyal medyadan örgütlenen bir grup vatandaş, Eylül ve diğer çocukların öldürülmesiyle ilgili "Çocuk bedenime dokunma!" sloganı adı altında eylem düzenledi. Eylemden sonra yürümek isteyen grup polisle tartıştı.

İlkadım Uğur Mumcu Parkı’nda toplanan grup döviz ve pankartlarla çocuk cinayetleri ve istismarlarına karşı eylem yaptı. Düdük ve sloganlarla eylem yapan gruptan Elif Yaz isimli bayan bir basın açıklaması okudu. Cinayetler ve istismarların son bulması gerektiğini belirten Yaz, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından belirtilen eylem alanı dışında yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine polisle tartışan grup, polis engelini aşmak istedi. Polisle arbede yaşayan grup, yoldan geçen arabaların önünü kesti.

"İki kişi çıkıyor provokasyon yapıyor"

Eylemin olduğu esnada grup içerisinden bir bayan gruba tepki göstererek grubun içerisinden provokasyon yapıldığını belirtti. Yapılan olaylara serzenişte bulunan bayan vatandaş, "Rezilliğe gerek yok. Sana burada yer vermişler. Sesimizi duyurduk. Milletin arabasının önünü kesmeye gerek yok. İki kişi çıkıyor provokasyon yapıyor. Hepimiz anneyiz. Ben torunum için geldim buraya" dedi.

Daha sonra polisin bütün uyarılarına rağmen Muhuttin Özkefeli Bulvarı’ndan Cumhuriyet Caddesi’ne inen grup, sloganlar atarak polis eşliğinde Anıt Park Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra polis kontrolünde dağıldı.
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