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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:27

İsveç’te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

İsveç’in başkenti Stockholm’’ün 200-250 kilometre kuzeyindeki bölgelerde orman yangınları kontrol altına alınamıyor.İki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya’dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları...

İsveç'te orman yangınları kontrol altına alınamıyor
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İsveç’in başkenti Stockholm’’ün 200-250 kilometre kuzeyindeki bölgelerde orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

İki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya’dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları getirtildi. Bir seferde 6 ton su alabilen yangın söndürme uçaklarına ilaveten, yine aynı boyutlarda 2 Fransız uçağı İsveç’e geldi ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki 10 helikopterden yangın söndürmek için sadece iki tanesini kullanması ve Savunma bakanlığı Basın Yetkilisi T. Abramsson Dagens, Nyheter gazetesine yaptığı, "Yangınla mücadele etmek bizi görevimiz değil halen tatilde olan helikopter personelini çağıramayız" cevabı İsveç halkı tarafından büyük eleştiri aldı.

Yangın bölgesinde köyler ve kasabalar boşaltılırken, bölgeden yapılan açıklamada, 3408 hektarlık bir alanın yandığını ve yangının dakikada 10 metrekarelik alana yayıldığı açıklandı.
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