İsveç’te sınır dışı edilen mülteci genç intihar etti

İsveç’in Jönköping kentinde yaşayan Afganistanlı genç, sınır dışı edilince intihar etti. Gencin arkadaşları, yaşananları protesto etmek için bir araya geldi.İsveç’in güneyinde bulunan Jönköping kentinde yaşayan Afganistanlı bir...

İsveç’in Jönköping kentinde yaşayan Afganistanlı genç, sınır dışı edilince intihar etti. Gencin arkadaşları, yaşananları protesto etmek için bir araya geldi.

İsveç’in güneyinde bulunan Jönköping kentinde yaşayan Afganistanlı bir genç, sınır dışı edilince intihar etti. Edinilen bilgiye göre, bundan 4 sene önce İsveç’e tek başına iltica eden Mahmut’un iltica talebi 4 kez reddedilince bunalıma girdi. Gencin Jönköping’te bulunan arkadaşları ise cenaze töreninden sonra Jönköping’in merkezinde yer alan Radhus parkında bir araya gelerek, İsveç’in sığınmacı politikasını kınayan, sınır dışı edilmelere son verilmesini talep eden pankart taşıdılar.

Anma töreninde konuşma yapan Ulrik Josepson, "Bu gençler çok zor koşullarda yaşayan ve psikolojik bunalıma sürüklenen gençler. Farklı bir kültürden geliyor, bunlara yardım etmemiz lazım. Ayrıca İsveç’te bürokrasinin verdiği kararların çok uzun zaman alması durumunda gençler bunalıma girip intihar ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu sene içerisinde 5 kişinin daha aynı sebepten intihar ettiğini belirten Josepson, sınır dışı edilmelerin durdurulması gerektiğini söyledi.