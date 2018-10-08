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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:49

İsveç’teki okul yangınında 2 öğrenciye gözaltı

İsveç’in Uppsala şehrinde gece boyunca söndürülemeyen okul yangınında, alevlerden kurtarılan iki kız çocuğu kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.İsveç’in Uppsala şehrindeki Gottsundaskolan okulunda büyük bir yangın çıktı....

İsveç'teki okul yangınında 2 öğrenciye gözaltı
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İsveç’in Uppsala şehrinde gece boyunca söndürülemeyen okul yangınında, alevlerden kurtarılan iki kız çocuğu kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

İsveç’in Uppsala şehrindeki Gottsundaskolan okulunda büyük bir yangın çıktı. Yangına birçok itfaiye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarında itfaiye erleri okulun içinde 2 öğrenci buldu. Öğrencileri sorgulayan polis, çocukların şüpheli olduğunu söyleyerek gözaltına aldı. Polisin yaptığı açıklamada, öğrencilerin 18 yaşından küçük kız çocuğu olduğunu açıkladı. Beş farklı istasyondan gelen itfaiye ekipleri, alevlerin gece boyunca okulun yanında bulunan Gottsunda Kilisesi’ne yayılma riskini engellemek için çalıştı.

Bu sabah Stockholm İtfaiye Müdürü Fredrik Dackland, kurtarma hizmetinin yangının daha fazla yayılmamasını durdurmak çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Basına açıklama yapan Fredrik Dackland, "Okulun üç binası yandı, büyük hasar var. Sınır çizgisi olarak kiliseyi belirledik, alevleri merkezde tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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