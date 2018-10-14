İsviçre’de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 15 yaralı

İsviçre’de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 3’ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

İsviçre’de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 3’ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

İsviçre’den İtalya’ya giden içinde turistlerin bulunduğu otobüs, İtalya sınırına yakın Lugano şehrindeki bir otoyolda kaza yaptı. Otobüs, şoförün kontrolünü kaybetmesi ile sinyalizasyon direğine çarptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 3’ü ağır 15 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kazanın ardından otoyolun kapatıldığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.