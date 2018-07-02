İşyerinin önünde bağlı köpeği taşlayıp öldürdüler

İşyeri sahibi Yılmaz, sabah dükkana geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştığını söyleyerek bu vahşeti yapanların biran önce bulunmasını istedi. İlçe emniyet müdürülüğü ekipleri, güvenlik kameralarını da tarayarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hatay’ın Payas İlçesi Karacami Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz’a ait işyerinde gece geç saatlerde yaşandı. İşyeri önüne gelen 4 kişi, yaklaşık 3 yıldır koruma amaçlı dükkan önüne bağlı tutulan köpeği, kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Hatay’ın Payas ilçesinde 4 kişi, dükkan sahibinin koruma amaçlı bulundurduğu köpeği taşla öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay, Hatay’ın Payas İlçesi Karacami Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz’a...

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