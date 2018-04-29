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29 Nisan 2018 Pazar 10:20

İtfaiye ekipleri yangına değil hatalı park eden araçlara müdahale etti

Kağıthane’de bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan dumandan göz gözü görmedi. Panik yaşayan vatandaşların sokağa döküldüğü olayda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmak için hatalı park eden araçlara müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangına değil hatalı park eden araçlara müdahale etti
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Kağıthane’de bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan dumandan göz gözü görmedi. Panik yaşayan vatandaşların sokağa döküldüğü olayda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmak için hatalı park eden araçlara müdahale etti.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Aslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sarması üzerine yangın büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi.

Yangına değil araçlara müdahale ettiler

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak sokağa giremedi. Yoğun ve düzensiz parklarına nedeniyle dakikalarca sokağa giremeyen ekipler, araçlarından inerek araç sahiplerini bulmaya çalıştı. Megafonla defalarca anons ederek araç sahiplerini sokağa çağıran itfaiye eri, son çare olarak bulundukları yerden merdiveni uzatarak müdahale etti.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Öte yandan, yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Çatıdan çıkan dumanların rüzgar nedeniyle dağılmasıyla ise göz gözü görmedi. Pencereye ve balkona çıkan vatandaşlar korkulu gözlerle çalışmaları izlerken, bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Dakikalar süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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