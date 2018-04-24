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24 Nisan 2018 Salı 19:51

İtfaiye eri acı haberi veremedi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çalan telefonunu açan İtfaiye eri acı haberi yakınlarına veremedi.

İtfaiye eri acı haberi veremedi
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çalan telefonunu açan İtfaiye eri acı haberi yakınlarına veremedi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akcakoça-Alaplı karayolu Belediye Plajlar mevkiindeki Tünel girişinde meydana geldi. Hayrettin Koç idaresindeki 41 RK.244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan uyarı levhasına çarptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Hayrettin Koç ve yanındaki 39 yaşındaki Cengiz Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda sıkışan 41 yaşındaki Hülya Koç’ u Alaplı İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralı olarak otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Hülya Koç, olay yerine gelen ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerinde araştırma yapan Jandarma ve İtfaiye, arabanın içinde çalan telefonu açtı. Acı haberi yakınlarına veremeyen itfaiye eri, "Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon Arabada kalmış" diyebildi.

Otomobil sürücüsü Hayrettin Koç’un ve Cengiz Koç’un cesetleri olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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