İtfaiyeciler kediyi masajla yaşama döndürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde bir evin dördüncü katında çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen kediyi masaj ve su ile yaşama döndürdü.Edinilen bilgiye göre,...

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde bir evin dördüncü katında çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen kediyi masaj ve su ile yaşama döndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Kötekli Mahallesi’nde bir apartmanın dördüncü katında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği yangın çıkan eve vardıklarında söndürme çalışmaları esnasında yerde bir kedinin baygın vaziyette yattığını fark etti. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler, diğer taraftan kediyi bina dışına çıkararak önce su ile yıkadı. Ardından kedinin karın bölgesine masaj yapıldı.

Baygın vaziyette kurtarılan kediye masaj sonrası yaşam belirtisi vermesi üzerine su verildi. Masaj ve su ile tekrar hayata döndürülen kedi ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Barınağına teslim edilerek tedavisine burada devam edildi.