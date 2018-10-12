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12 Ekim 2018 Cuma 12:25

İtirafından vazgeçen FETÖ şüphelisi subaya 15 yıl hapis istemi

FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olduğu için serbest bırakılan ancak daha sonra ifadesinden vazgeçip kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunan şüpheli subay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İtirafından vazgeçen FETÖ şüphelisi subaya 15 yıl hapis istemi
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FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olduğu için serbest bırakılan ancak daha sonra ifadesinden vazgeçip kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunan şüpheli subay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada şüpheli subay Sabih Semih Bilir hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Bilir’in 29 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen eş zamanlı yakalama ve gözaltı tedbiri neticesinde yakalanarak gözaltına alındığı hatırlatıldı.

İddianamede, avukatı huzurunda alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunduğundan serbest bırakılan şüphelinin 20 Eylül 2018’de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle vermiş olduğu ifadesini kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Baskı altında ifade verdiğini öne süren şüpheli Bilir’in, ifadesinde geçen örgüt mensuplarının isimlerini kolluk görevlilerinin belirledikleri senaryoya göre verdiğini beyan etmesi üzerine başsavcılıkça yeniden gözaltına alınarak 21 Eylül 2018’de tutuklandığı hatırlatıldı.

İddianamede, şüphelinin ilk ifadesinin avukatı huzurunda alındığı gibi ifade alma işlemi öncesinde de avukatı ile görüştüğüne değinilerek, "Bu duruma ilişkin tutanakların soruşturma evrakına ekli olduğu, bu nedenlerle şüphelinin terör örgütünün telkin ve yönlendirmesi ile örgüt mensuplarını koruma saikiyle ifadesini geri almak istediği ve örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede şüpheli Bilir’in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.
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