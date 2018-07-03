İZBAN hattındaki yangın korkuttu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde İZBAN hattında bulunan otluklarda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay saat 03.00 sularında Bayraklı Adalet Mahallesi yakınlarında bulunan Salhane İZBAN hattı üzerinde meydana geldi. Hat içerisinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, durumu farkeden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine 6 itfaiye,

6 itfaiye, 1 ambulans ve 1 AKS 110 aracının yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olayda herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.