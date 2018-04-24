İzinden döndükten sonra şehit düştü

Şırnak’ta şehit düşen Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın’ın (36) 5 gün önce izinden döndüğü ortaya çıktı. Şehidin İzmir’de yaşayan ailesine acı haber verilirken, şehidin komşusu Ali Aydın Bekdemir "Bir terörist hedefi ona doğrultmuş, arkadaşı da teröristi vurup onu kurtarmış. Arkadaşı tarafından kurtarıldığını anlatmıştı" dedi.

Edinilen bilgiye göre aslen Uşak’ın Banaz ilçesi Büyükoturak nüfusuna kayıtlı olan Sultan ve Ramazan çiftinin üç çocuğundan en küçüğü Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın (36), bu sabah saatlerinde Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Tepekule Mahallesi 2088 Sokak’ta yaşayan ailesine acı haber verilirken, baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Sadık Akın’ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

"Hissetmişti"

Şehidin komşusu Ali Aydın Bekdemir, "Şehidimiz 5 gün önce buradaydı. Daha önce teröristlerle girdiği çatışmaları anlattı. Telefonundan ölü iki kadın teröristin fotoğraflarını gösterdi. Bir terörist hedefi ona doğrultmuş, arkadaşı da teröristi vurup onu kurtarmış. Arkadaşı tarafından kurtarıldığını anlatmıştı. Burada oturup kahve içmiştik. Yanında kızı vardı. Çok mütevazı, iyi bir insandı. Elimizde büyümüştü. Çok temiz yetiştirilmişti. Öyle değerli bir varlığı kaybetmek çok acı. Böyle bir şey olacağını düşünemezdik ama adeta şehit düşeceğini hissetmişti" diyerek gözyaşı döktü.