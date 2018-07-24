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24 Temmuz 2018 Salı 00:21

İzmir-Aydın Otobanında kaza: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir-Aydın Otobanı TABAŞ Tesisleri yakınında meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Kaza İzmir-Aydın Otoban yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir Yönünden Selçuk İstikametine doğru ilerleyen Bayram...

İzmir-Aydın Otobanında kaza: 1'i ağır 3 yaralı
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İzmir-Aydın Otobanı TABAŞ Tesisleri yakınında meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza İzmir-Aydın Otoban yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir Yönünden Selçuk İstikametine doğru ilerleyen Bayram Büyük yönetimindeki 48 AC 898 plakalı çekici araç, aynı yönde seyreden Mehmet Zengin’in kullandığı 35 NHE 52 plakalı Tır’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabilen çekici araç sürücüsü Bayram Büyük yaralandı. Çekici araçta bulunan Umut Kutlay kazadan ağır yaralı olarak kurtulurken, yine çekici araçta bulunan Barış Düzen ve Tır Şoförü Mehmet Zengin yara almadan kurtuldu.
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