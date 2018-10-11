ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:36

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gaz sızıntısı açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana geldi" açıklamasını yaptı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gaz sızıntısı açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana geldi" açıklamasını yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi’nde meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili bir açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner imzalı açıklamada, sızıntının yangın söndürme tüplerinin sırasında meydana geldiği ifade edildi. Bakımlar sırasında gaz kaçağı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunulur."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku