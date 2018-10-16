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16 Ekim 2018 Salı 20:28

İzmir’de 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okuldaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Bademli Ortaokulundaki öğrenciler öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bunun üzerine okul...

İzmir'de 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okuldaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bademli Ortaokulundaki öğrenciler öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bunun üzerine okul yöneticileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin ve öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine gelerek doktorlardan bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceklerini söyledi.

Öte yandan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu hastaneye gelerek çocuk servisinde tedbir amaçlı bir günlük yatış yapılan öğrencileri ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan bilgi alan Dayıoğlu hastaneden ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuarına gönderildiği ifade edildi.
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