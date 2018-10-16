İzmir’de 22 kişinin öldüğü mülteci kazasında gözaltı sayısı 11 oldu

İzmir’de mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 kişinin öldüğü göçmen kazasına ilişkin gözaltı sayısı 11 kişiye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, göçmenleri taşıyan kamyon su kanalına uçmuş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri bugün soruşturma kapsamında 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle daha önce gözaltına alınan 2’si Suriyeli 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 11 oldu.