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03 Temmuz 2018 Salı 10:05

İzmir’de 45 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 13’ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.Seferihisar Sığacık’ın güneyinde lastik bir botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Korveti belirlenen lastik bota operasyon düzenledi....

İzmir'de 45 göçmen yakalandı
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde 13’ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar Sığacık’ın güneyinde lastik bir botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Korveti belirlenen lastik bota operasyon düzenledi. Botun içerisinde 15 Suriye, 7 Orta Afrika, 6 Güney Afrika, 5 Afganistan, 5 Irak, 3 Kongo, 1 Gambiya, 1 Gabon, 1 Mali ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu 45 kişi işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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