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06 Ekim 2018 Cumartesi 13:01

İzmir’de 500 milyon liralık korsan kitap ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplam piyasa değeri 500 milyon olan 10 bin 380 adet kitap ele geçirdi.

İzmir'de 500 milyon liralık korsan kitap ele geçirildi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplam piyasa değeri 500 milyon olan 10 bin 380 adet kitap ele geçirdi.

İzmir Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere korsan olarak çoğaltılmış ders ve yardımcı kitapların satışını önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, 2 Ekim günü, Konak ilçesi Sevgiyolu Sokak’taki kitapçılarda korsan kitap satışının yapılacağı bilgisini aldı.

Hemen harekete geçen ekipler, bir iş hanı içerisinde ki kitap deposundan kitapları poşet içerisinde getirerek, siparişe göre öğrencilere satışının yapıldığı tespit etti. Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, iş hanı içerisinde bulunan depoya yaptığı operasyonda; piyasa değeri 500 milyon olan 10 bin 380 adet korsan ve bandrolsüz kitap ele geçirirken yakalanan C.K. (30) hakkında korsan kitap satış yapmak suçundan hakkında yasal işlem yapıldı.
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