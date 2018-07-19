İzmir’de 53 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yasadışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 53 düzensiz göçmeni yakaladı.Sahil Güvenlik Uçağı, Seferihisar Sığacık açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olan lastik...

İzmir’in Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yasadışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Uçağı, Seferihisar Sığacık açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olan lastik bir bot tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Görevlileri, yasadışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 19 Filistin, 10 Suriye, 6 Irak, 4 Orta Afrika, 4 Afganistan, 3 Senegal, 3 Fildişi, 2 Gine, 1 Somali ve 1 Gabon uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen’i yakaladı. Yakalanan göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi’ne gönderildi.