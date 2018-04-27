ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:38

İzmir’de 98 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesinde yaptığı operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 98 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmir'de 98 kaçak göçmen yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesinde yaptığı operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 98 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde 26 Nisan tarihinde saat 01.30’da, Azmak Koyu açıklarında bir göçmen botu olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen lastik göçmen botu durdurularak içerisindeki 34 Suriye, 6 Irak, 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gece saat 02.58’de ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu Sazlıca Plajında kara üzerinde çalılıklar altında gizlenmiş düzensiz göçmenler ve sahilde şişirilmiş halde bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, denize açılan bahse konu göçmen botu durdurularak içerisindeki 41 Suriye, 15 Afrika, 1 Filipinler uyruklu olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı. İçlerinde 29 da çocuğun bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere gerekli makamlara sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku