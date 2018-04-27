İzmir’de 98 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesinde yaptığı operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 98 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde 26 Nisan tarihinde saat 01.30’da, Azmak Koyu açıklarında bir göçmen botu olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen lastik göçmen botu durdurularak içerisindeki 34 Suriye, 6 Irak, 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gece saat 02.58’de ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu Sazlıca Plajında kara üzerinde çalılıklar altında gizlenmiş düzensiz göçmenler ve sahilde şişirilmiş halde bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, denize açılan bahse konu göçmen botu durdurularak içerisindeki 41 Suriye, 15 Afrika, 1 Filipinler uyruklu olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı. İçlerinde 29 da çocuğun bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere gerekli makamlara sevk edildi.