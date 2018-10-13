İzmir’de batan göçmen teknesi olayında 4 gözaltı

İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili araştırma devam ederken, organizatör oldukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 8 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de kaybolmuştu. Kaybolanları bulma çalışmaları sürerken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde sorumluları bulmak için yoğun mesai harcıyor. Olaydan sağ kurtulan Iraklı Mıhabat İsmael Ali’nin verdiği ifadeler sonrasında başlatılan organizatör oldukları tespit edilen 4 kişi yakalandı. İstanbul’dan İzmir’e gelen göçmenleri karşıladıkları öğrenilen 4 zanlının, kişi başı bin 500 dolar aldıkları belirtildi. Zanlılar verdikleri ifadede göçmen grupları Karabağlar’da misafir ettiklerini söyledi. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan olayda hayatını kaybeden 8 kişiden birinin, Mıhabat İsmael Ali’nin eşi olduğu kesinleşti. Olayda denizde kaybolan 26 düzensiz göçmeni arama çalışmaları da sürüyor.