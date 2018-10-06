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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:14

İzmir’de Duman-6 operasyonu

İzmir’de, terör ve organize suç örgütlerinin başlıca gelir kaynaklarından kaçak tütüne karşı mücadele kapsamında ülke geneli eş zamanlı yapılan “Duman-6” operasyonu ile çok miktarda kaçak ürün ele geçirdi.Yasadışı sigara ticaretinin...

İzmir'de Duman-6 operasyonu
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İzmir’de, terör ve organize suç örgütlerinin başlıca gelir kaynaklarından kaçak tütüne karşı mücadele kapsamında ülke geneli eş zamanlı yapılan “Duman-6” operasyonu ile çok miktarda kaçak ürün ele geçirdi.

Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi için Türkiye genelinde yapılan "Duman-6" operasyonu kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 34 iş yerine operasyon düzenledi. 7 merkez ilçe ve 2 dış ilçede 66 personelin katılımıyla yapılan operasyonda; 2 bin 100 paket kaçak sigara, 49 bin 180 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 200 gr sarmalık kıyılmış tütün, 9,6 kg kaçak çay, 67 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 şahısın yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
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