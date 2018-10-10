İzmir’de fabrika yangını

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir fabrikada kazan dairesi bölümünden çıkan yangın korkuturken, yangın nedeniyle fabrikada binlerce lira maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir yağ fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye aracı müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 112 ve jandarma ekibi de olay yerinde hazır bulundu. Korkutan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yüklü miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.