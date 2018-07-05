İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Dikili ilçesi Çatı mevkisinde meydana geldi. İsmail Alper Kavak (40) idaresindeki 34 BIE 301 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Görevliler, otomobilde bulunanlardan yabancı uyruklu Maıa Kıkvıdze (48) ile Suat Kavak’ın (88) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.