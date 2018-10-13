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13 Ekim 2018 Cumartesi 19:33

İzmir’de gazdan etkilenip hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

İzmir Adliyesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle karbondioksit gazından zehirlendikten sonra hastanede hayatını kaybeden Salih Ataoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de gazdan etkilenip hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
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İzmir Adliyesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle karbondioksit gazından zehirlendikten sonra hastanede hayatını kaybeden Salih Ataoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Bayraklı’da bulunan İzmir Adalet Sarayı’nda geçtiğimiz perşembe günü yangın tüplerinin bakımının yapıldığı sırada karbondioksit gazının sızması sebebiyle 27 vatandaş zehirlenmiş, adliye binası da boşaltılmıştı. Olay sırasında kalbi durduktan sonra yapılan kalp masajıyla yeniden hayata dönen Salih Ataoğlu (47), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde solunum ve dolaşım yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Talihsiz adamın cenaze namazı bugün ikindin namazını müteakip Karabağlar Yunus Emre Camii’nde kılındı. Cenaze törenine aynı olayda Salih Ataoğlu’yla beraber adliyede bulunan Osman Cemil Ataoğlu da katıldı. Cenaze namazının ardından Ataoğlu’nun naaşı Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi.
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