İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çift hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İzmir’in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çift hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bergama-Dikili karayolunda meydana geldi. Ali Derin (62) idaresindeki 45 VD 645 plakalı otomobil, İzmir’den Dikili yönüne seyrettiği sırada yoldan çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Ramazan Gezgin (61) idaresindeki 45 VT 901 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelene sağlık ekipleri, Cemile Gezgin’in (61) hayatını kaybettiğini belirlerken, kalbi duran eşi Ramazan Gezgin’in kalbi tekrar çalıştırıldı. Kazada diğer araçta bulunan Ali Derin ve Birsel Derin (60) de yaralandı. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Gezgin de kurtarılamadı.

Kazada ölen Ramazan ve Cemile Gezgin çiftinin Dikili’de bulunan yazlıklarından memleketleri Soma’ya döndüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.