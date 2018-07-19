İzmir’de işçinin feci ölümü

İzmir’de, çalıştığı inşaatta başına beton parçası düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki İzmir çevre yolu üzerinde özel bir firmaya ait konut inşaatının 5’inci katında çalışan inşaat işçisi Mehmet Çelik’in (61) kafasına beton parçaları düştü. Yere yığılan Çelik, kanlar içerisinde kaldı. Mesai arkadaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’i ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Çelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.