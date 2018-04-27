İzmir’de kaçak akaryakıta geçit yok

İzmir’de polis ekipleri, yaptıkları operasyonla akaryakıt kaçakçılığı yapan 1 kişiyi yakalarken, 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

İzmir’de akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmir Bornova’da bulunan bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Burada akaryakıt ürünlerinin garajlara park amaçlı gelen tır ve kamyonlara yakıt olarak satışının yapıldığı ihbarını alan İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Bornova’daki bir kamyon garajında yapılan aramada, toprak altına gömülü vaziyette plastik akaryakıt tankı buldu. İş makinesiyle yerinden çıkartılan gizli tankın içerisinden toplam 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan Ş.U. (54) ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.