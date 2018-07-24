İzmir’de meydana gelen patlama mahalleliyi sokağa döktü

İzmir’in Bornova ilçesinde kağıt toplayan kişilerin yaşadığı eski bir evde meydana gelen tüp patlaması mahalleliyi sokağa döktü.

Olay, İzmir Bornova ilçesi Ergene Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayan kişilerin kaldığı eski bir evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mahalleli korkuyla sokağa döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan inlemeler neticesinde patlamanın tüpten kaynaklandığı bildirildi. Evde kimsenin bulunmaması olayı bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.