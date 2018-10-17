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17 Ekim 2018 Çarşamba 23:07

İzmir’de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, İnönü Mahallesi Gediz Sevgi Yolu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup arasında...

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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İzmir’in Buca ilçesinde bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi Gediz Sevgi Yolu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 3 ambulanslarla yaralılar Seyfi Demirsoy Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayda silahı ateşleyen şahıs veya şahısları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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