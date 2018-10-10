İzmir’de terör operasyonu

İzmir’de terör örgütü TKİP’in sözde kurucularından olan örgüt mensubunun cenazesinde terör propagandası yapan 12 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü TKİP’in sözde kurucularından olan ve Almanya’da öldükten sonra cenazesi İzmir’e getirilen örgüt mensubunun, cenazesi sırasında TKİP terör örgütü propagandası yapan şüphelileri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararının ardından ekipler, İzmir merkezli Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nde aralarında terör örgütünün paralelinde faaliyet gösteren DEV-TEKS isimli sendikanın da bulunduğu 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 12 şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, cenaze esnasında terör örgütünün bayrağının bulunduğu yaka kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 zanlı sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.