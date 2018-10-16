İzmir’de Trafik Kazası :1 ölü

İzmir’in Kınık ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bergama-Soma il karayolunun Kınık Kavşağı’ndaki salça fabrikasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ören (39) idaresindeki toz kömür yüklü 10 AAK 01 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta tali yolda beklemekte olan Halil İbrahim T.(60) İdaresindeki 35 NCT 31 plakalı traktöre çarpıp şarampole devrildi. Kazada, tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Ören hayatını kaybetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Ören’in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.