İzmir’de valiz içerisinde bulunan cesedin katil zanlısı tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli’nin katil zanlısı tutuklandı.

7 Haziran 2018 tarihinde Menemen’in Seyrek ilçesinde sazlık alanda valiz içinde Melahat Mersinli’ye (66) ait ceset bulunmuş, katil zanlısı olarak ise Ö.K. ile olayla bağlantıları olduğu şüphesiyle 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tefeciden aldıkları borç sebebiyle tartıştıklarını ve Mersinli’yi boğarak öldürdükten sonra valize koyup sazlık alana attığını itiraf eden Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 3’ü adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. Ö.K., dün emniyette verdiği ifadede Mersinli ile birlikte tefeciden borç para aldıktan sonra ödeyemediklerini, bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından talihsiz kadını boğarak öldürüp cesedini valize koyduğunu itiraf etmişti.