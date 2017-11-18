İzmir’de yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.



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Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 232 Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın 6. katında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte bina tahliye edildi. Binaya merdiven uzatan itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtardı. Kişiler hemen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.