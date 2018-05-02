İzmir’de yaşanan çatışma anı kamerada

İzmir’de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir’in Bornova ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Yeşilova Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay anına ait görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, İzmir’in Teksas’a benzediği yorumlarını yaptı.