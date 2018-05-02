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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:39

İzmir’de zehir tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

İzmir’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de zehir tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
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İzmir’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne 25 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir’in Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçelerinde 5 mahalle ile Manisa ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 hava aracı, özel harekat unsurları, 4 narkotik dedektör köpeği ile 70 ekipten oluşan toplam 160 polis görev aldı. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda meşe diye tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek fişeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 10 şahıstan 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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