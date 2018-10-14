İzmir’deki göçmen kazası

İzmir’de göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsüyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Y.’nin B sınıfı ehliyetinin olduğu ve kamyon kullanma yetkisinin olmadığı öğrenilirken, sürücünün geçmiş yıllarda birçok suça karıştığı ve dosyasının da kabarık olduğu belirtildi.

İzmir’de göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsüyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Y.’nin B sınıfı ehliyetinin olduğu ve kamyon kullanma yetkisinin olmadığı öğrenilirken, sürücünün geçmiş yıllarda birçok suça karıştığı ve dosyasının da kabarık olduğu belirtildi.

İzmir’de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Menderes ilçesinde dere yatağına uçması sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili ifade veren sürücü Mustafa Y., önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolünü kaybederek dereye uçtuğunu söylemişti.