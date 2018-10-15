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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:18

İzmir’deki mülteci kazasında 5 gözaltı

İzmir’de mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 kişinin öldüğü göçmen kazasına ilişkin, 2’si Suriyeli 5 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'deki mülteci kazasında 5 gözaltı
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İzmir’de mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 kişinin öldüğü göçmen kazasına ilişkin, 2’si Suriyeli 5 şahıs gözaltına alındı.

Menderes ilçesinde dün meydana gelen olayda, göçmenleri taşıyan kamyon su kanalına uçmuş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bir flaş gelişme yaşandı. Polis ekipleri 2’si Suriyeli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan 10 Ekim günü Yunanistan’a geçmeye çalışan mültecilerin bulunduğu tekne batmış, 8 kişi yaşamını yitirmiş ve olayla ilgili 4 zanlı tutuklanmıştı.
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