İzmir’in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22’ye yükselirken, yaralı sayısının da 13 olduğu bildirildi. Ölenlerin 19’unun olay yerinde, 3’ünün kaldırıldıkları hastanede hay
IHAAW121454-ASA/14-10-2018 - İzmir’in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22’ye yükselirken, yaralı sayısının da 13 olduğu bildirildi. Ölenlerin 19’unun olay yerinde, 3’ünün kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 14.10.2018 12:14:54 TSI NNNN