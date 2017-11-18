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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:21

İzmit’te seyir halinde yanan otomobil küle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İzmit'te seyir halinde yanan otomobil küle döndü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Eski İstanbul Yolu, Orman İşletme Şefliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 PH 059 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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