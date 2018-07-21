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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:50

İzne gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Son olarak Afrin Harekatı’na katılan ve Eskişehir’e dönen Uzman Çavuş Murat Kızıldağ, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Kaza; Çifteler ilçesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Eskişehir’den yeni aldığı motosikleti ile...

İzne gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son olarak Afrin Harekatı’na katılan ve Eskişehir’e dönen Uzman Çavuş Murat Kızıldağ, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza; Çifteler ilçesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Eskişehir’den yeni aldığı motosikleti ile seyreden Murat Kızıldağ (25), bir otomobile çarparak savruldu. Kaza yerinde hayatını kaybeden Kızıldağ için bugün askeri tören düzenlendi. Çifteler Çarşı Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından Kızıldağ’ın tabutu asker arkadaşları tarafından omuzlandı. Kızıldağ’ın cenazesinin İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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