Jandarma 18 kişilik suç örgütünü çökertti

Denizli’nin 3 ilçesinde jandarma tarafından 21 adrese yapılan baskınlarda bir suç örgütü çökertilirken, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde, çek ve senet ele geçirildi.

Denizli’nin 3 ilçesinde jandarma tarafından 21 adrese yapılan baskınlarda bir suç örgütü çökertilirken, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde, çek ve senet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale, Merkezefendi ve Sarayköy ilçelerinde içkili eğlence mekanlarında, silahlı tehdit, silahlı yağma ve adam yaralama suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 ilçede ev ve iş yerleri olmak üzere 21 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda çok sayıda suç işlediği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınırken 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Baskınlarda ayrıca 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet tabanca mermisi, 75 adet uyuşturucu hap, çok sayıda doküman ile çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.