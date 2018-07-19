Jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sinanpaşa ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan operasyon sonucunda, 1 kilo 918 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinden tarafından yapılan bir başka operasyonda da, bir evde yapılan aramada 4 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.