ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:02

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sinanpaşa ilçesinde...

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sinanpaşa ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan operasyon sonucunda, 1 kilo 918 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinden tarafından yapılan bir başka operasyonda da, bir evde yapılan aramada 4 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku