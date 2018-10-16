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16 Ekim 2018 Salı 09:43

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1’ü yüzbaşı, 49’u üsteğmen olmak üzere 35’i aktif görevde toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1’ü yüzbaşı, 49’u üsteğmen olmak üzere 35’i aktif görevde toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasındaki iletişim yöntemini kullandıkları, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1’i yüzbaşı, 49’u üsteğmen olmak üzere 35’i aktif görevde olan toplam 50 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.
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