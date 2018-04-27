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27 Nisan 2018 Cuma 09:55

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde olan 12’si binbaşı, 20’si yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde olan 12’si binbaşı, 20’si yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde olan 12’si binbaşı, 20’si yüzbaşı olmak üzere 32 askerin FETÖ’nün mahrem imamları ile bağlantısı tespit edildi. Şüpheliler ile mahrem imamların ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Şüpheliler hakkındaki gözaltı işlemleri Ankara merkezli 13 ilde devam ediyor.
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