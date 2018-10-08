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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:52

Jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı trafik denetimlerinde, 12 araç sürücüsüne para cezası uygulandıİçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda...

Jandarma havadan trafik denetimi yaptı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı trafik denetimlerinde, 12 araç sürücüsüne para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda Jandarma Gelen Komutanlığı koordinesinde UH-1 helikopteri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi. Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla denetim çalışması yapıldı. Dünkü denetimler havadan helikopter ile yapıldı ve kurallara uymayan 12 araç sürücüsü hakkında bin 859 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından konuya ilişkin denetleme faaliyetlerine ağırlık verileceği açıklandı.
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